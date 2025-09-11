Auslandsgeheimdienst

Der deutsche Botschafter in Kiew, Martin Jäger, soll BND-Präsident werden. (IMAGO/Avalon.red/Kyrylo Chubotin)

An der Spitze des Auslandsgeheimdienstes steht dann der bisherige deutsche Botschafter in der Ukraine, Jäger. Er war zuvor bereits Botschafter in Afghanistan und dem Irak und in mehreren Ministerien auf Bundes- und Landesebene als Abteilungsleiter und Staatssekretär tätig. Jäger löst den bisherigen Präsidenten des Bundesnachrichtendiensts, Kahl, ab. Dieser wechselt nach neun Jahren im Amt als deutscher Vertreter an den Heiligen Stuhl in Rom.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.