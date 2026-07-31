UNO-Sicherheitsrat

Diplomaten zufolge erhielt die Politikerin Rebeca Grynspan aus Costa Rica die meisten Stimmen. Die 70-Jährige leitet derzeit die UNO-Organisation für Handel und Entwicklung in Genf. Sie war von 1994 bis 1998 Vizepräsidentin von Costa Rica. Auf dem zweiten Platz landete Guyanas Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Carolyn Rodrigues.
Die Amtszeit von UNO-Generalsekretär Guterres endet zum Jahresende. Über die Nachfolge wird mehrstufig entschieden. Die Probeabstimmungen im Sicherheitsrat dienen dazu, schrittweise mehrheitsfähige Kandidaten herauszufilten. Nominiert sind derzeit vier Frauen und drei Männer.
Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.