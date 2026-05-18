Konflikt im Nahen Osten

Das Außenministerium in Teheran teilte am Vormittag mit, man habe eine Antwort auf die jüngsten US-Friedensvorschläge übermittelt. Die Verhandlungen laufen über den Vermittler Pakistan. Was in dem iranischen Vorschlag steht, wurde nicht bekannt.
Die indirekten Gespräche stocken seit Wochen. US-Präsident Trump drohte der iranischen Führung gestern erneut mit völliger Zerstörung.
Bundesaußenminister Wadephul forderte in Berlin, die Regierung in Teheran müsse glaubwürdig auf jede Option verzichten, Atomwaffen zu besitzen. Seit April gilt in der Region eine fragile Waffenruhe.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.