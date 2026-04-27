USA-Besuch

Der britische König Charles und Königin Camilla sind zu einem Staatsbesuch in den USA eingetroffen. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / BONNIE CASH )

Charles traf mit seiner Frau, Königin Camilla, in Maryland ein. Geplant sind heute ein Gespräch mit Trump im Weißen Haus und ein Staatsbankett. Außerdem wird Charles eine Rede vor dem US-Kongress halten. Anlass ist der 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.

Die Deutsche Presse-Agentur schreibt, der Ton im Vorfeld sei ein ganz anderer als noch im vergangenen Jahr bei Trumps Staatsbesuch in Großbritannien. Trump äußerte sich zuletzt mehrfach verärgert darüber, dass die britische Regierung eine aktive Beteiligung am Krieg gegen den Iran ablehnt.



Christine Heuer betont, es gebe reichlich Anlass zu Zweifeln, ob der Besuch tatsächlich sinnvoll sei. Es vergehe kaum ein Tag, an dem der US-Präsident die Briten und ihren Premier nicht vor den Kopf stoße. So habe Trump bekanntermaßen über NATO-Soldaten in Afghanistan - wo 457 Briten getötet worden seien - sinngemäß gesagt, die Truppen hätten dort irgendwo hinter der Front herumgelungert. Über Starmer habe er gesagt, der sei nunmal kein Winston Churchill. Unsere Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer berichtet, dass Beobachter schon mutmaßten, der König sei alles andere als begeistert über seine Reise in die USA Christine Heuer betont, es gebe reichlich Anlass zu Zweifeln, ob der Besuch tatsächlich sinnvoll sei. Es vergehe kaum ein Tag, an dem der US-Präsident die Briten und ihren Premier nicht vor den Kopf stoße. So habe Trump bekanntermaßen über NATO-Soldaten in Afghanistan - wo 457 Briten getötet worden seien - sinngemäß gesagt, die Truppen hätten dort irgendwo hinter der Front herumgelungert. Über Starmer habe er gesagt, der sei nunmal kein Winston Churchill.

"Schwieriger Staatsbesuch"

Aus Sicht des Verfassungsexperten und Royal-Kenners Craig Prescott von der Londoner Universität Royal Holloway ist die Reise in die USA "zweifellos ein schwieriger Staatsbesuch für den König". Hier gelte es einen diplomatischen Spagat zu meistern, sagte Prescott der Deutschen Presse-Agentur. Das liege allerdings nicht nur an der derzeit angeknacksten Beziehung, sondern auch an der Unberechenbarkeit des US-Präsidenten.

Wohl kein Treffen mit Epstein-Opfern

Auch der Skandal um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dessen Beziehungen zu Charles' Bruder Andrew wirft einen Schatten über den Besuch. Forderungen nach einem Treffen mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer wies der Palast zurück. Ex-Prinz Andrew war viele Jahre mit Epstein befreundet. Das Epstein-Opfer Virginia Giuffre hatte ihm vorgeworfen, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Andrew wies das stets zurück. Trotzdem einigte er sich mit Giuffre auf einen Berichten zufolge millionenschweren Vergleich.

Reise nach New York

Im Laufe der Woche reist das Königspaar weiter nach New York. Dort wollen die Royals unter anderem Rettungskräfte und Angehörige von Opfern der Anschläge vom 11. September 2001 treffen, laut Medienberichten auch New Yorks demokratischen Bürgermeister Zohran Mamdani. Letzte Station in den USA ist Virginia, wo Charles und Camilla mit Vertretern der indigenen Bevölkerung zusammentreffen wollen.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.