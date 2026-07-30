Gegen 8 Uhr startete die erste Maschine von Düsseldorf nach Damaskus, wie die deutsche Fluggesellschaft LEAV Aviation in Köln mitteilte. Gegen Mittag landete sie in der syrischen Hauptstadt. Andere deutsche Anbieter wollen die Verbindung ebenfalls wieder in ihr Angebot aufnehmen. Der Erstflug von Sundair aus Stralsund ist für den 15. August geplant, wie die Fluggesellschaft dem Deutschlandfunk mitteilte.
Die Direktflüge waren nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs eingestellt worden. Ende 2024 wurde die Assad-Diktatur gestürzt. Das Land bemüht sich derzeit um einen Neuanfang.
Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.