Nach Attentat auf Trump

Direktorin des Secret Service tritt zurück

Die Direktorin des Secret Service, Kimberly Cheatle, hat als Konsequenz aus dem versuchten Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Trump ihren Rücktritt erklärt. In einer E-Mail an die Belegschaft schrieb sie, dass sie die volle Verantwortung für die Pannen in ihrer Behörde beim Attentatsversuch am 13. Juli übernehme.

23.07.2024