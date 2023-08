Dirk Nowitzki war bei seiner Dankesrede sichtlich gerührt. (Jessica Hill / AP / dpa )

"Vielen Dank. Das bedeutet mir alles", sagte der 45-Jährige in seiner knapp 15-minütigen Rede. Vor der Ehrung hatte er bereits gesagt: "Es gibt nichts anderes, was in einer Basketball-Karriere noch kommen kann. Die Hall of Fame ist der Gipfel des Berges, das beendet diese Phase meines Lebens."

Dank an Eltern, Familie und Wegbegleiter

Der Würzburger bedankte sich auf Deutsch bei seinen im Publikum sitzenden Eltern: "Wenn ich auch nur ein halb so guter Vater werde wie ihr Eltern für mich wart, dann bin ich glücklich. Danke". Auch seiner Frau Jessica Olsson und seinen drei Kindern galt Nowitzkis Dank, ebenso wie mehreren Wegbegleitern, darunter sein Ex-Trainer Don Nelson, die ehemaligem Teamkollegen Steve Nash und Jason Kidd sowie Marc Cuban, der Besitzer seines langjährigen - und einzigen - NBA-Klubs Dallas Mavericks.

Nowitzki spielte 21 Jahre in der USA-Profiliga NBA und zwar ausschließlich für die Mavericks. Er führte sie 2011 zur ersten und noch immer einzigen Meisterschaft ihrer Geschichte und wurde 2007 als erster Europäer zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. In der Liste der besten Punktesammler in der Geschichte der NBA rangiert Nowitzki auf Platz sechs.

Erster europäischer MVP

Die "Naismith Memorial Basketball Hall of Fame" in Springfield, Massachusetts, ehrt Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Förderer des Sports. Die Aufnahme von Spielern erfolgt frühestens vier Jahre nach dem Ende ihrer aktiven Karriere. Der 2,13 Meter große Nowitzki hatte 2019 seine Laufbahn beendet.

Gemeinsam mit Nowitzki wurden Trainerlegende Gregg Popovich und die ehemaligen Spieler Pau Gasol aus Spanien und Tony Parker aus Frankreich in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in Springfield aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.