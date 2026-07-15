Eine Filiale des insolventen Discounters Kodi (Archivbild) (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Nach Angaben der Geschäftsführung könnte etwa ein Drittel der aktuell 150 Filialen schließen. Damit sei auch ein Abbau von Arbeitsplätzen verbunden. Löhne und Gehälter seien für die Monate Juli, August und September über das Insolvenzgeld gesichert. Kodi hat nach eigenen Angaben etwa 1.200 Beschäftigte. Begründet wurde die Insolvenz in Eigenverwaltung mit der anhaltend schwierigen Lage im Einzelhandel. Kodi hatte 2024 bereits ein Schutzschirmverfahren beantragt und sich um eine Sanierung bemüht. Damals wurde mehr als 500 Mitarbeitenden gekündigt.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.