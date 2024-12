Ilke Wyludda bei den Paralympischen Spiele 2012 in London (Kerim Okten/dpa)

Sie starb am Sonntag im Alter von 55 Jahren in Halle an der Saale, wie der Deutsche Leichtathletik-Verband mitteilte. Die in Leipzig geborene Wyludda gewann 1990 und 1994 die EM-Titel im Diskuswerfen, bevor sie 1996 in Atlanta den Olympiasieg errang. Nach einer krankheitsbedingten Amputation des rechten Unterschenkels begann sie 2010 mit dem paralympischen Sport und feierte zahlreiche Erfolge im Diskuswerfen und Kugelstoßen. 2017 beendete sie ihre Sportlaufbahn.

