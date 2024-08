Kriminalität

Diskussion über Messerverbot auch in Zügen - Wissenschaftler rät zu Prävention

In der Debatte um den Umgang mit Messern in der Öffentlichkeit fordert der Chef der Eisenbahngewerkschaft EVG, Burkert, ein Waffenverbot in Zügen und Bahnhöfen. Langfristig helfen nach Einschätzung von Kriminologen jedoch eher präventive Maßnahmen.