Bildungspolitik

Schüler mit einer Lehrerin (Symbolbild zur Illustration des Themas) (dpa / Waltraud Grubitzsch)

Aus Pawliks Sicht lasse sich über solche Maßnahmen die Schieflage im Bildungssystem nicht lösen. Vielmehr brauchten alle Kinder die gleichen Chancen auf Förderung und Bildung. Zuvor hatte sich Bundesbildungsministerin Prien auf Nachfrage offen für die Idee einer Obergrenze gezeigt.

Verbände skeptisch bis kritisch

Der Verband Bildung und Erziehung sprach von unrealistischen Vorstellungen. Der Deutsche Lehrerverband erklärte, die Idee an sich leuchte ein. Dies böte beim Deutschlernen große Vorteile, sei aber nicht einfach zu bewerkstelligen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Düll, sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA), in seiner Heimatstadt Augsburg etwa habe knapp die Hälfte der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. "Wo sollen denn die Kinder herkommen, die für die Durchmischung sorgen?", fragte Düll.

Bildungsministerin Prien betont Bedeutung der Sprachförderung für Kinder unabhängig von der Herkunft

Auf Anfrage des Deutschlandfunks betonte Prien, Deutschland sei ein Einwanderungsland. Migrationsbedingte Vielfalt sei im Bildungssystem längst Realität und Normalität. Das bedeute, dass man im Umgang mit dem Thema Migration im Bildungssystem besser werden müsse. "Kinder – ob mit oder auch ohne Migrationshintergrund - die mit wenig Deutschkenntnissen zur Schule kommen, haben in der Regel große Schwierigkeiten auch in der weiteren Bildungslaufbahn", betonte Prien. Sie setze sich deshalb für verpflichtende Sprachstandserhebungen und gezielte Förderung bereits im Kita-Alter ein.

Die Bildungsministerin erklärte weiter, alle Kinder in diesem Land verdienten die gleichen Chancen. Und deshalb schaue man auch über den Tellerrand - etwa, was andere Länder wie Kanada oder auch Dänemark machten und was man übernehmen könne. "Es geht um einen ausgewogenen Mix an Maßnahmen und darum, diese Maßnahmen unaufgeregt und fundiert wissenschaftlich zu prüfen", so Prien gegenüber dem Dlf. In Deutschland liegt die Zuständigkeit für die Schulen bei den Ländern.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.