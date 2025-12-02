Eigentlich wollte die Brüsseler Behörde ihren Vorschlag bis Mitte kommender Woche vorstellen, jetzt sprach EU-Verkehrskommissar Tzitzikostas von einer Verzögerung. Dafür gebe es gute Gründe, sagte er dem "Handelsblatt".
Nach den derzeitigen EU-Vorgaben dürfen ab dem Jahr 2035 faktisch keine neuen Autos mit Benzin- oder Dieselmotor mehr zugelassen werden. Dadurch soll der CO2-Ausstoß des Verkehrssektors stärker sinken.
Bundeskanzler Merz hatte sich vor kurzem mit einem Brief an die EU-Kommission gewandt und ein Umdenken gefordert. Er bat darum, die Regulierung zum sogenannten Verbrenner-Aus zu korrigieren und beispielweise weiterhin auch Hybrid-Fahrzeuge zuzulassen.
Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.