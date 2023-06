Bundesinnenministerin

Diskussion um Faesers Vorschlag für Messerverbot in Zügen und Bussen - Kontrollnacht in NRW

Bundesinnenministerin Faeser drängt weiter auf ein Verbot von Messern in Zügen und Bussen. Die SPD-Politikerin sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", sie werde das bei der Innenministerkonferenz in der kommenden Woche vorschlagen. Zweifel gibt es mit Blick auf die Umsetzbarkeit.

11.06.2023