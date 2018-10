Diskussion Wie stabil ist unsere Demokratie?

Nicht zuletzt seit den Ereignissen von Chemnitz und Köthen wird wieder über gesellschaftliche "Spaltung" in Deutschland gesprochen. Doch ist das Land weiter in "Ost-West" gespalten, oder mittlerweile eher in "oben-unten"? Das war eine der Fragen unserer Diskussionsrunde zum Tag der Deutschen Einheit.

Moderation: Claudia van Laak

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek