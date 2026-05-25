Debatte um Elterngeldkürzung (dpa / picture alliance / Wolfram Steinberg)

Sie sagte dem Magazin "Spiegel", Familienpolitik dürfe kein Steinbruch für eine kurzfristige Haushaltskonsolidierung sein, sondern müsse verlässlich und planbar bleiben. Das Elterngeld sei eine Erfolgsgeschichte moderner Familienpolitik. Pauschale Kürzungen gelte es auf jeden Fall zu vermeiden. Zuvor hatte bereits CDU-Generalsekretär Linnemann erklärt, die Koalition solle die Finger vom Elterngeld lassen. Dieses sei ein Versprechen an die junge Generation, das Bestand haben müsse, betonte er in der "Bild"-Zeitung.

Nach den Plänen von Bundesfinanzminister Klingbeil soll das Familienministerium im kommenden Haushalt eine halbe Milliarde Euro einsparen. Die zuständige Ministerin Prien erwägt daher eine Verkürzung der Bezugsdauer des Elterngelds. Auch eine pauschale Senkung der Beiträge ist im Gespräch.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.