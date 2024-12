Äußerungen von Bundesministerin Baerbock zu Szenarien nach einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine stoßen auf Kritik. (picture alliance / dpa / Ansgar Haase)

Baerbock hatte gesagt, im Falle eines Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland stehe neben Sicherheitsgarantien wie einer NATO-Mitgliedschaft auch eine internationale Präsenz zur Absicherung des Waffenstillstands im Raum. Auf die Frage nach einer möglichen deutschen Rolle dabei sagte sie, man werde natürlich alles, was dem Frieden in der Zukunft diene, "von deutscher Seite mit allen Kräften unterstützen".

Wagenknecht: Beweis für Überforderung

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen sagte der Augsburger Allgemeinen, er habe für dieses voreilige und leichtfertige Reden über deutsche und europäische Militäreinsätze kein Verständnis. Die Äußerungen der Ministerin seien "gedankenlos".

BSW-Chefin Wagenknecht sagte dem Magazin "Der Spiegel", Baerbocks Vorschlag sei der endgültige Beweis, dass sie in ihrem Amt hoffnungslos überfordert sei.

Scholz: "keine Spekulationen" über Zeit nach Kriegsende

Bundeskanzler Scholz sagte, es sei ganz unangemessen, jetzt darüber zu spekulieren, was genau nach dem Ende des Krieges passiere. Nach seiner Darstellung wurden die Aussagen der Ministerin nicht richtig wiedergegeben. Baerbock sei gefragt worden, was "in einer späteren Friedensphase" Sache sei. Zitat Scholz: "Und eigentlich hat sie nur versucht, weder ja noch nein zu sagen."

Rutte: Ukraine erst zu Position der Stärke verhelfen

Unser Europa-Korrespondent Klaus Remme berichtet , die Debatte habe NATO-Generalsekretär Rutte nicht so recht ins Konzept gepasst. Rutte habe mehrfach gesagt, dass seine Priorität darin bestehe, der Ukraine jetzt erst einmal zu helfen, mit einer Position der Stärke an den Verhandlungstisch zu gehen. Es sei aber, so Remme, eben völlig unsicher, wann dieser Zeitpunkt komme.

