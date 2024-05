Das Logo des Verbands DITIB. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Von 2025 an sollen jährlich 75 Absolventen der Islamischen Theologie aus der Türkei in Deutschland ausgebildet werden, teilte die Ditib in Köln mit. Die jungen Männer würden hierzulande intensive Deutsch- und Integrationskurse erhalten. Nach insgesamt zweijähriger Ausbildung werde man sie verpflichten, für mindestens zehn Jahre als Imame in deutschen Ditib-Moscheen tätig zu sein.

Durch die neue Imam-Ausbildung sollen schrittweise die derzeit mehr als 1.000 in Deutschland tätigen Prediger der türkischen Religionsbehörde Diyanet ersetzt werden. Die Bundesregierung und die Türkei hatten das im Dezember vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.