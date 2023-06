Vorwürfe gegen Rammstein

"Rammstein"-Frontmann Till Lindemann bei einem Konzert im Dezember 2022. (imago / Eyepix Group / Carlos Santiago)



Verdachtsberichterstattung sei zulässig, so lange sie sich an presserechtliche Spielregeln halte und über gesicherte Fakten berichte, so Überall. Dass sich der Rammstein-Sänger in Schweigen hülle, verhindere Berichterstattung nicht, so lange weitere glaubwürdige Informationen vorlägen. Der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall betonte laut Mitteilung , die Drohung mit rechtlichen Schritten gegen Journalistinnen und Journalisten sei der Versuch, Medien einen Maulkorb anzulegen.

Die auf Medien- und Presserecht spezialisierte Kanzlei hatte in einem Informationsschreiben erklärt, die von mehreren Frauen erhobenen Vorhaltungen seien "ausnahmslos unwahr". Man werde wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte einleiten. Die Kanzlei wirft Medien in diesem Zusammenhang "unzulässige Verdachtsberichterstattung" vor. Außerdem sei gegen die Vorgabe verstoßen worden, "ausgewogen und objektiv" zu berichten, so die Rechtsanwälte Schertz und Bergmann.

Till Lindemann ist Frontmann der auch international sehr erfolgreichen Rockband Rammstein. Dem Schreiben von Schertz Bergmann zufolge lautet der Vorwurf, Frauen seien bei Konzerten mithilfe von K.O.-Tropfen oder Alkohol "betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können".