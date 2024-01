Brandenburg

Ein im Havelland gefundenes Meteoritenstück. (Cevin Dettlaff / dpa / Cevin Dettlaff)

Der DLR-Wissenschaftler Helbert sagte dem RBB, man sei am Anfang vorsichtig gewesen. Nun sei jedoch klar, dass die Fundstücke von einem Meteoriten stammten. Sie seien besonders interessant, weil exakt bekannt sei, wie und wann sie auf die Erde stürzten. Außerdem seien die Stücke quasi frisch und hätten somit keinerlei Witterungseinflüsse erlitten.

Die Teile waren in der Nähe von Nauen im Havelland gefunden worden. Am vergangenen Sonntag war ein Meteorit in einem weit sichtbaren Feuerball in die Erdatmosphäre eingetreten. Seine Trümmer fanden Suchteams mehrerer Forschungsanstalten.

