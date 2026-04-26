Das Schwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer) (Sina Schuldt / dpa / Sina Schuldt)

Bundesweit wurden mehr als 96.000 vergeben, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mitteilte. Dieses Ergebnis habe man in den vergangenen 20 Jahren nur einmal übertroffen, sagte DLRG-Präsidentin Vogt. Die Zahlen dürften allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass insgesamt zu viele Kinder das Schwimmen nicht erlernten. Die DLRG geht nach wie vor davon aus, dass fast 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler am Ende der vierten Klasse nicht sicher schwimmen können.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.