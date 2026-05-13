DLRG Wasserrettung am Strand auf Föhr (picture alliance/Hauke-Christian Dittrich)

Wie die DLRG bei der Vorstellung ihrer Jahresbilanz in Bremen weiter mitteilte, leisteten ehrenamtliche Helfer insgesamt rund 44.000 Menschen an Stränden, Seen, Flüssen und in Schwimmbädern Hilfe. DLRG-Präsidentin Vogt verwies darüber hinaus auf einen Rekord bei den Juniorretter-Abzeichen. Erstmals hätten innerhalb eines Jahres mehr als zehntausend Kinder die Prüfung abgelegt. Auch die Mitgliederzahlen seien auf einen Höchststand gestiegen. Ende 2025 gehörten der DLRG demnach mehr als 642.000 Menschen an. Rund 51.000 engagieren sich ehrenamtlich. - Die DLRG ist eine private Wasserrettungsorganisation.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.