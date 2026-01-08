Auch die Region Saporischschja ist immer wieder Ziel russischer Luftangriffe, hier ein Foto von August 2025. (Ukrinform/IMAGO/Dmytro Smolienko)

Das teilte das Energieministerium in Kiew mit. Reparaturarbeiten zur Versorgung mit Elektrizität und Wärme dauerten den Angaben nach an. Der Bürgermeister der Stadt Dnipro, Filatow, verlängerte die Schulferien aufgrund der Situation um zwei Tage. Auch aus der Region Saporischschja wurden Ausfälle bei der Strom- und Wasserversorgung gemeldet. Hier sei die Versorgung jedoch wiederhergestellt, hieß es.

Russland ⁠greift seit Beginn des umfassenden Angriffs auf die Ukraine ‌vor fast vier Jahren immer wieder gezielt die Energie-Infrastruktur des Landes an, um die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft zu stören.

