Die Kammer spricht von einer "frühen, technisch äußerst anspruchsvollen hochgotischen Backsteinbasilika mit innovativer Dach- und Tragwerkskonstruktion". Mit einer Länge von 81 Metern, einer Breite von 40 Metern und einer Raumhöhe von 26 Metern besitze das Bauwerk die Maße einer Kathedrale. Es dokumentiere die erfolgreiche Übertragung der im Natursteinbau entwickelten gotischen Konstruktionsprinzipien auf das Material des Ziegels. Die Festveranstaltung ist für Donnerstag geplant.
Seit 2007 ehrt die Bundesingenieurkammer bedeutende Ingenieurbauwerke mit dem Titel „Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.