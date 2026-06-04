Kontrolle an der deutsch-österreichischen Grenze. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Der CSU-Politiker sagte am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg, die Kontrollen hätten eine deutlich positive Wirkung auf das Migrationsgeschehen. Die Magnetwirkung Deutschlands habe sich verringert, was sich positiv für ganz Europa auswirke.

EU-Innenkommissar Brunner plädierte dagegen für ein Ende der Kontrollen. Er sagte ebenfalls in Luxemburg, der grenzfreie Schengenraum müsse wieder funktionieren.

Derzeit nehmen neun Länder Kontrollen an ihren Grenzen zu anderen Schengenländern vor, darunter Deutschland, Österreich und die Niederlande. Die EU-Kommission hatte bereits am Dienstag ein Ende der Kontrollen nahegelegt und auf das neue EU-Asylpaket verwiesen. Dieses tritt in der kommenden Woche in Kraft ebenso wie das neue Einreisesystem EES.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.