Kontrolle an der deutsch-österreichischen Grenze. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Die Magnetwirkung Deutschlands habe sich verringert, was sich vorteilhaft auf ganz Europa auswirke, betonte Dobrindt. EU-Innenkommissar Brunner plädierte dagegen für ein Ende der Kontrollen. Er sagte ebenfalls in Luxemburg, der grenzfreie Schengenraum müsse wieder funktionieren.

Derzeit nehmen neun Länder Kontrollen an ihren Grenzen zu anderen Schengenländern vor, darunter auch Österreich und die Niederlande. Die EU-Kommission hatte bereits am Dienstag ein Ende der Kontrollen nahegelegt und auf das neue EU-Asylpaket verwiesen. Dieses tritt in der kommenden Woche in Kraft ebenso wie das neue Einreisesystem EES.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.