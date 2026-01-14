Abschiebungen

Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte Medienberichte, dass der Diplomat Ludwig Jung am Montag seine Tätigkeit aufnehme. Er soll sich den Angaben zufolge vorrangig um Rückführungen von Menschen ohne Bleiberecht in Länder außerhalb der EU kümmern. Das Ministerium verspricht sich „innovative Lösungen“.
Unter der Ampelregierung gab es die Stelle eines Sonderbeauftragten, der für die Bundesregierung Migrationsabkommen verhandeln sollte.
Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.