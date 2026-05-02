Medienberichte

Bundesinnenminister Dobrindt (CSU). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Diese Woche wurden 25 Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Dobrindt hatte danach betont, es habe sich um gefährliche Straftäter gehandelt. Er sei froh und dankbar, dass es eine Vereinbarung mit den Verantwortlichen in Afghanistan gebe, die regelmäßig und regulär Rückführungen erlaube, führte der CSU-Politiker aus. Die Männer waren den Angaben zufolge wegen Totschlag, Vergewaltigung, schwerer Körperverletzung und Drogendelikten verurteilt worden. - In Afghanistan haben die Taliban vor knapp fünf Jahren die Macht wieder an sich gerissen. Die Menschenrechtslage in dem Land wird von internationalen Organisationen als katastrophal eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.