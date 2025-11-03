Kommunaltagung "Zusammen Zukunftsfest" mit Innenminister Dobrindt (Uwe Anspach / dpa / Uwe Anspach)

Man brauche handlungsfähige Städte und Gemeinden, sagte der CSU-Politiker am Rande einer Kommunaltagung in Mannheim. Diese seien das sichtbarste Zeichen eines funktionierenden Staates - oder auch von Dysfunktionalität. Den Kommunen sollten daher die notwendigen Finanzen zur Verfügung stehen, um ihren Aufgaben gerecht werden zu können. Dobrindt betonte, die Mittel beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe würden für das kommende Jahr verdreifacht. Das Geld solle unter anderem für die Ausbildung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer ausgegeben werden, die oftmals auch kommunal organisiert seien.

