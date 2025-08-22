Bundesinnenminister

Der abgesperrte Tatort in der Völklinger Innenstadt. (Gianni Gattus / dpa )

Dobrindt erklärte auf X, er sei entsetzt und schockiert, dass ein junger Polizist im Dienst mitten aus dem Leben gerissen worden sei. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger sagte, sie trauere mit der Familie des Polizisten.

Der 34-jährige Beamte und ein Kollege hatten gestern abend nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle den Täter zu Fuß verfolgt. Bei einem Gerangel konnte der Kriminelle einem der Polizisten die Waffe entwenden, eröffnete damit das Feuer und verletzte den Polizisten tödlich. Der Täter wurde von dem anderen Polizisten angeschossen und festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.