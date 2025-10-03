Drohnenabwehr durch Bundeswehr

Bundesinnenminister Dobrindt kündigt einen Gesetzesentwurf für den Einsatz der Bundewehr zur Drohnenabwehr an. (Carsten Koall/dpa)

Bundesinnenminister Dobrindt kündigte in Saarbrücken an, dass er bald einen entsprechenden Entwurf für ein neues Luftsicherheitsgesetz vorlegen werde. Die Gefahr durch Drohnen werde größer - nicht nur durch eine höhere Zahl, sondern auch durch die Qualität der Geräte, erklärte der CSU-Politiker. Bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Europa wolle er am Wochenende das Thema besprechen, sagte Dobrindt. Es gehe unter anderem um die Entwicklung eines europäischen Plans zur Erkennung und Abwehr von Drohnen. Im Inland solle ein gemeinsames Drohnen-Abwehrzentrum von Bund und Ländern aufgebaut werden.

