Das sagte er dem Podcast Table Today. Es werde sowohl Kontrollen als auch Zurückweisungen über den September hinaus geben. Dobrindt hatte Anfang Mai kurz nach Amtsübernahme die verschärften Grenzkontrollen angeordnet.

Auch an weiteren Abschiebungen werde derzeit gearbeitet, so der Minister.

Deutschland hatte im vergangenen Monat zum zweiten Mal seit der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben. Laut Dobrindt handelte es sich um schwere und schwerste Straftäter.

