Interview der Woche

Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) (Malin Wunderlich / dpa / Malin Wunderlich)

Er verwies in diesem Zusammenhang auf ein in der kommenden Woche anstehendes Treffen mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Polen, Österreich, Dänemark und Tschechien. Diese könnten dann später gemeinsam in Brüssel auftreten und sich dort etwa dafür einsetzen, dass es mehr Möglichkeiten gebe, Rückführungen in Drittstaaten zu organisieren. Dobrindt fügte hinzu, derzeit seien die rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür nicht gegeben. Die Reform des europäischen Asylsystems soll im kommenden Jahr in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.