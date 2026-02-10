Gewalt in verschiedenen Bereichen

Symbolbild zum Thema Bedrohungs-Szenarien und Gewalt im familiären Umfeld (dpa / picture alliance / Patrick Pleul )

Der Öffentlickheit vorgestellt werden die Ergebnisse von Bundesinnenminister Dobrindt, Familienministerin Prien und dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, Münch. Damit soll eine Verpflichtung aus der Istanbul-Konvention zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen erfüllt werden. Allerdings geht die Erhebung auch darüber hinaus, indem sie nicht nur Frauen als Betroffene in den Blick nimmt. Für die Studie wurden bundesweit mehrere Tausend Menschen befragt. Zusammengefasst wurden die Ergebnisse unter dem Titel "Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag".

Die Vorbereitungen hatten in den jeweiligen Ministerien noch vor der Zeit der Ampel-Regierung begonnen.

