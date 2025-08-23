Bundesinnenminister Dobrindt am Tag der offenen Tür der Bundesregierung (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Der CSU-Politiker sagte beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin, man könne nicht erwarten, dass er in wenigen Wochen löse, was offensichtlich über Monate und Jahre nicht stattgefunden habe. Er sei nicht bereit, auf reguläre Aufnahmeverfahren und Sicherheitsüberprüfungen zu verzichten. Dobrindt betonte, er mache es ordentlich, und deswegen werde es auch dauern.

Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Castellucci, SPD, hatte das Innenministerium und das Auswärtige Amt aufgefordert, die Aufnahme von gefährdeten Afghanen aus Pakistan schneller abzuwickeln.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.