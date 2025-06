"Zwingend notwendig"

Ein Polizeibeamter hält in Wiesbaden einen sogenannten Taser. (dpa / Andreas Arnold)

Der CSU-Politiker sagte den Funke Medien, er werde dafür sorgen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen noch schnell in diesem Jahr geschaffen würden. Der Taser sei ein geeignetes Mittel, um auf die gestiegene Bedrohung der Polizei im öffentlichen Raum zu reagieren. Taser wirkten an der Schnittstelle zwischen dem Schlagstock als Nahwaffe und der Pistole als Fernwaffe.

In den USA etwa sind Elektroschock-Geräte schon seit vielen Jahren im Einsatz. In Deutschland werden Taser von Spezialeinsatzkräften der Landespolizeien, aber auch im Streifendienst verwendet - etwa in Hessen und Rheinland-Pfalz. In Nordrhein-Westfalen läuft eine Studie zu dem Thema.

