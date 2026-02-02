Will dem Verfasssungsschutz mehr Befugnisse geben: Bundesinnenminister Dobrindt. (picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow)

Er wolle aus dem Nachrichtendienst einen echten Geheimdienst mit wirksamen, operativen Fähigkeiten machen, ​sagte ​Dobrindt ‌der "Augsburger Allgemeinen". Zudem solle die Zusammenarbeit ​mit anderen Geheimdiensten wie denen der USA ⁠und Israels ausgebaut werden. Der CSU-Politiker betonte auch mit Blick auf Kritik an der aktuellen US-Politik, er setze weiter auf Kooperation mit Washington. Er rate dazu, diesen Grundsatz nicht zu verändern.

