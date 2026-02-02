Bundesinnenminister

Er wolle aus dem Nachrichtendienst einen echten Geheimdienst mit wirksamen, operativen Fähigkeiten machen, sagte Dobrindt der "Augsburger Allgemeinen". Zudem solle die Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten wie denen der USA und Israels ausgebaut werden. Der CSU-Politiker betonte auch mit Blick auf Kritik an der aktuellen US-Politik, er setze weiter auf Kooperation mit Washington. Er rate dazu, diesen Grundsatz nicht zu verändern.
Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.