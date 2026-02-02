Bundesinnenminister
Dobrindt will Verfassungsschutz zu "echtem Geheimdienst" ausbauen

Bundesinnenminister Dobrindt will den Verfassungsschutz umbauen und mehr Befugnisse geben.

    Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, steht mit konzentriertem Blick an einem Pult mit zwei Mikrofonen.
    Will dem Verfasssungsschutz mehr Befugnisse geben: Bundesinnenminister Dobrindt. (picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow)
    Er wolle aus dem Nachrichtendienst einen echten Geheimdienst mit wirksamen, operativen Fähigkeiten machen, ​sagte ​Dobrindt ‌der "Augsburger Allgemeinen". Zudem solle die Zusammenarbeit ​mit anderen Geheimdiensten wie denen der USA ⁠und Israels ausgebaut werden. Der CSU-Politiker betonte auch mit Blick auf Kritik an der aktuellen US-Politik, er setze weiter auf Kooperation mit Washington. Er rate dazu, diesen Grundsatz nicht zu verändern.
