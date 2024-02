Gesundheit

Christoper Luxon von der konservativen National Party in Neuseeland hat das Anti-Tabak-Gesetz aufgehoben. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Burton)

Die Koalition unter Ministerpräsident Luxon hob sie auf, wie ein Regierungssprecher in Wellington mitteilte. Neuseeland hatte unter Führung der Labour-Vorsitzenden Ardern Ende 2022 ein Rauchverbot verabschiedet. Es richtete sich an Menschen, die ab 2009 geboren wurden. An sie hätte lebenslang kein Tabak mehr verkauft werden dürfen. Die Regelung wäre zum Juli in Kraft getreten.

Mediziner und andere Gesundheitsexperten bezeichneten die Aufhebung der Gesetze als beschämend. Jetzt drohten weiter jedes Jahr Tausende unnötige Todesfälle, hieß es in einer Stellungnahme.

Diese Nachricht wurde am 29.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.