Der Slowene Domen Prevc gewinnt auch das Neujahrsspringen. (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Damit baute Prevc seine Führung in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee zur Halbzeit aus. Als bester Deutscher landete Felix Hoffmann auf Rang sechs, in der Gesamtwertung ist der Thüringer nun Vierter. Der Oberstdorfer Philipp Raimund belegte Rang sieben.

Oberstdorf-Gewinner Prevc flog auf 143,0 und 141,0 m und darf nun sogar auf den Vierfach-Triumph hoffen. Dieses Kunststück ist in der Tournee-Geschichte bislang nur Sven Hannawald (2001/02), dem Polen Kamil Stoch (2017/18) und Ryoyu Kobayashi aus Japan (2018/19) gelungen. Mit 619,8 Punkten liegt Prevc zur Tournee-Halbzeit bereits klar vor Hörl (584,8).

Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.