Er reagierte damit auf anhaltende Proteste gegen die geplante Mine. Abinader erklärte, wenn Bürger Sorgen und Bedenken äußerten, sei es die Pflicht der Regierung, umsichtig und transparent zu handeln.
Das kanadische Unternehmen GoldQuest hatte den Zuschlag erhalten, in der Provinz San Juan Gold und Kupfer abzubauen. Unter anderem Umweltschützer und Anwohner befürchten, dass dadurch Flüsse und Ackerflächen verschmutzt werden.
Im Karibikstaat Dominikanische Republik gibt es seit Jahren Erkundungsarbeiten für neue Bergbauprojekte.
Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.