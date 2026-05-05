Karibik
Dominikanische Republik: Präsident Abinader stoppt Bergbauprojekt nach anhaltenden Protesten

Der Präsident der Dominikanischen Republik, Abinader, hat den Stopp eines neuen Bergbauprojekts angeordnet.

    Der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, gestikuliert bei einer Rede.
    In der Dominikanischen Republik stoppt Präsident Abinader Bauprojekt nach Protesten. (Archivild) (AFP / DANNY POLACO)
    Er reagierte damit auf anhaltende Proteste gegen die geplante Mine. Abinader erklärte, wenn Bürger Sorgen und Bedenken äußerten, sei es die Pflicht der Regierung, umsichtig und transparent zu handeln.
    Das kanadische Unternehmen GoldQuest hatte den Zuschlag erhalten, in der Provinz San Juan Gold und Kupfer abzubauen. Unter anderem Umweltschützer und Anwohner befürchten, dass dadurch Flüsse und Ackerflächen verschmutzt werden.
    Im Karibikstaat Dominikanische Republik gibt es seit Jahren Erkundungsarbeiten für neue Bergbauprojekte.
    Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.