Donald Trump bei Wahlkampfveranstaltung nach Schuss-Geräuschen in Sicherheit gebracht - Video zeigt mögliche Verletzung am Ohr

In den USA ist der designierte Präsidentschafts-Kandidat der Republikaner, Trump, nach mehreren Schuss-Geräuschen bei einer Wahlkampfveranstaltung in Sicherheit gebracht worden. Videos zeigten, wie er sich zunächst an sein rechtes Ohr fasste und in Deckung ging. Als ihn Personenschützer schließlich von der Bühne eskortierten, war eine mögliche Verletzung am Ohr zu erkennen.