Unterstützer von Donald Trump bei der diesjährigen CPAC (dpa/AP/Alex Brandon)

Trump hielt auf dem Treffen im Bundesstaat Maryland eine fast zweistündige Rede, in der er seinen Nachfolger Biden attackierte und versprach, ihn - so wörtlich - "aus dem Weißen Haus zu werfen". In einer Umfrage unter den Konferenz-Teilnehmern sprach sich die große Mehrheit für Trump als Präsidentschaftskandidat der Republikaner aus.

Auch der frühere brasilianische Präsident Bolsonaro nahm an der CPAC teil. Er zweifelte erneut die Rechtmäßigkeit seiner Wahlniederlage im vergangenen Herbst an und unterstrich seine enge Verbindung zu Trump.

Die Conservative Political Action Conference ist die größte alljährliche Zusammenkunft des rechten Lagers in den USA. Organisiert wird sie von der konservativen Lobbyorganisation American Conservative Union, das erste Treffen fand 1974 statt.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.