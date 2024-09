US-Wahlkampf

Donald Trump und Elon Musk (dpa / AP Photo)

Trump sagte in einer Rede vor dem Economic Club of New York, die Kommission solle innerhalb von Monaten einen Plan zur Beseitigung von Betrug und unangemessenen Zahlungen entwickeln.

Der Unternehmer Musk steht unter anderem an der Spitze des Elektroauto-Unternehmens Tesla und der Online-Plattform X. Er unterstützt Trump in dessen Wahlkampf. Dem Republikaner zufolge hat Musk zugestimmt, den Vorsitz des Gremiums zu übernehmen. Details über eine genaue Arbeitsweise der möglichen Kommission zur Überprüfung der US-Regierungsausgaben wurden nicht genannt.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.