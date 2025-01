Trump beim Amtseid am 20.01.2017. Damals wurde er zum ersten Mal als US-Präsident vereidigt (Archivbild). (Andrew Harnik / AP / dpa /)

Es ist Trumps zweite Präsidentschaft; er war auch Bidens Vorgänger. Die Zeremonie beginnt um 18 Uhr unserer Zeit. Wegen der großen Kälte wird die Vereidigung nicht wie üblich im Freien vor dem Kapitol abgehalten, sondern im Inneren des Gebäudes. Erwartet werden neben Trumps Familie zahlreiche hochrangige Gäste.

Im Anschluss an die Vereidigung wird Trump seine Antrittsrede halten. Nach Informationen des "Wall Street Journals" will er darin zu einer "Revolution des gesunden Menschenverstandes" aufrufen. Die Zeitung beruft sich auf Auszüge des Redemanuskripts. Darin heißt es den Angaben zufolge weiter, die Vereinigten Staaten stünden am Anfang einer neuen Ära des nationalen Erfolgs.

