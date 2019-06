Außenminister Maas will den Aktiven in der Kommunalpolitik angesichts von Hass und Anfeindungen den Rücken stärken. Mit Ausnahme der AfD rief er alle Abgeordneten im Bundestag auf, in den sozialen Netzwerken Geschichten von Kommunalpolitikern und Ehrenamtlichen zu veröffentlichen: #DonnerstagderDemokratie.

Maas betonte, er habe selbst damit begonnen, Namen und Geschichten zu sammeln, um sie heute auf Facebook, Twitter und Instagram präsentieren zu können. "Der Mord an Walter Lübcke hat uns alle fassungslos gemacht", so Maas. "Die Anfeindungen, Drohungen und teils auch Gewalt auf kommunaler Ebene sind Angriffe auf uns alle und richten sich gegen unsere Werte." KommunalpolitikerInnen und Ehrenamtliche hielten diese Werte hoch. Tag für Tag seien sie für uns da. Deshalb sei es jetzt an der Zeit, für sie da zu sein, betonte Maas.

Auf Twitter etwa bekam der Außenminister bereits regen Zuspruch. So würdigt zum Beispiel CDU-Generalsekretär Ziemiak Josef Radine, Jürgen Nafe & Martina Busse, die sich ehrenamtlich für die Tafel CariTasche in Iserlohn engagierten. "Was hier von den Helferinnen & Helfern geleistet wird, kann man nicht genug würdigen."

Der Linken-Politiker Gysi lobt den Bürgermeister von Treptow-Köpenick, der für seine Überzeugungen einstehe.

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Bartsch, nennt mehrere persönliche Helden des Alltags, unter ihnen: "Björn Griese, 41, frisch gewählter ehrenamtlicher Bürgermeister im herrlichen Städtchen Warin in Mecklenburg-Vorpommern. Sein Wahlslogan: Veränderung beginnt jetzt. Ich kenne Björn seit vielen Jahren: Ein Mann, ein Wort!"

Mihalic (Grüne) hat Bedenken gegen die Aktion

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Mihalic, bezeichnet die Absichten von Maas' Initiative als ehrenhaft, gibt aber auch zu bedenken: "Wenn wir Menschen ins Scheinwerferlicht stellen, werden sie auch für Nazis gut sichtbar. Wir sollten über andere Formen der Wertschätzung nachdenken, anstatt sie ungewollt zu gefährden."

Auch Nicht-Politikerinnen melden sich zu Wort

Aber nicht nur Politiker melden sich zu Wort. So twittert der User Alex Geister: "Meine Helden sind die vielen unermüdlichen KommentatorInnen, die in den sozialen Medien Tag & Nacht dagegenhalten, wenn die rechte Blase - mal mehr, mal weniger konzertiert - Ihren menschenfeindlichen Müll verbreitet."

Und die Userin Nadine Gaede meint: "Wenn ich sehe, wieviele Kommunalos sich bei uns über Parteigrenzen hinweg in den unterschiedlichsten Vereinen, im Sport, in Städtepartnerschaften, bei der Tafel, in den Sozialverbänden etc. engagieren, kann ich nur feststellen: Ohne sie geht es nicht! Danke!"