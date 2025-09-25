DOSB

"Dopingspiele": Kritik an Marius Kuschs Teilnahme an den Enhanced Games

Als erster deutscher Sportler hat der frühere Schwimm-Europameister Marius Kusch angekündigt, dass er nächstes Jahr bei den Enhanced Games in den USA dabei sein wird. Nun gibt es deutliche Kritik an Kuschs Entscheidung - vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), und auch vom Deutschen Schwimm-Verband.