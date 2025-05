Neues Namensrecht

Ehepaare dürfen fortan einen gemeinsamen Doppelnamen führen. Bislang konnte dieses Recht nur ein Partner für sich in Anspruch nehmen. Das hieß in der Praxis: Einer der Partner ergänzte seinen Geburtsnamen durch denjenigen seines Partners oder seiner Partnerin - so entstand ein Doppelname in beliebiger Reihenfolge und zwingend mit Bindestrich. Laut einer repräsentativen Studie der Plattform Elite Partner nahmen 2023 drei Viertel aller Frauen den Namen ihres Mannes an. Nur jeder zehnte Mann ging den umgekehrten Schritt.