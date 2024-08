Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das teilte das Gericht in der Stadt Jekaterinburg mit. Ihr wird vorgeworfen, rund 50 Euro an eine Organisation gespendet zu haben, die die von Russland angegriffene Ukraine unterstützt. Die 33-Jährige mit Wohnsitz in den USA war im Januar während eines Familienbesuchs in Russland festgenommen worden.

Die USA werfen Russland vor, US-Bürger aufgrund unbegründeter Anschuldigungen zu verhaften, um sie als Druckmittel für die Freilassung von im Ausland verurteilten Russen zu benutzen.

