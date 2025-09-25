Die Siegerehrung der Doppel-Vierer der Frauen mit dem deutschen Team (h.r. ) im chinesischen Schanghai. (IMAGO / ANP Iris von den Broek )

landete hinter den Booten aus den Niederlanden und Großbritannien auf Rang drei.

Schon bei den Sommerspielen in Paris hatten die Doppelvierer aus Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien die ersten drei Plätze unter sich ausgemacht. Greiten ist die letzte verbliebene Athletin aus dem Erfolgsboot des Vorjahres, Sarah Wibberenz, Frauke Hundeling und Lisa Gutfleisch waren in dieser Saison neu ins Boot gerückt. Der Doppelvierer der Männer schaffte es als Fünfter nicht aufs Podest.

Zuvor hatte der Männer-Achter um Schlagmann Theis Hagemeister und Steuermann Jonas Wiesen als Vorlaufdritter überraschend den Einzug ins A-Finale verpasst. Dem Olympia-Vierten bleibt – wie zuletzt 2022 bei der WM im tschechischen Racice – damit nur das B-Finale am Samstag.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.