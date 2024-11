Fußball-Bundesliga

Dortmund und Bayern trennen sich 1:1. (picture alliance / nordphoto GmbH / nordphoto GmbH / Christian Schulze)

Durch das Remis verteidigte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ihren Vorsprung von zehn Punkten auf den fünftplatzierten BVB. Dortmund war durch Jamie Gittens in der 27. Minute in Führung gegangen.

Am Nachmittag hatte es folgende Ergebnisse gegeben:

Union Berlin - Leverkusen 1:2

Augsburg - Bochum 1:0

Leipzig - Wolfsburg 1:5

Freiburg - Mönchengladbach 3:1

Bremen - Stuttgart 2:2.

Leipzig rutscht weiter in die Krise, nach der fünften Pflichtspielniederlage in den vergangenen sechs Partien wird auch der Druck auf Trainer Marco Rose größer. In der Tabelle ist Leipzig auf Rang vier, Leverkusen zog durch den Sieg in Berlin vorbei. In Bremen rettete Ermedin Demirovic den Stuttgartern einen Punkt. Bochum bleibt mit zwei Punkten Tabellenletzter.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.