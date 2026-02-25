Borussia Dortmund-Spieler Emre Can nach dem Ausscheiden (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Gianluca Scamacca brachte die Italiener bereits in der 5. Minute in Führung. Davide Zappacosta (45.) glich das Hinspiel-Ergebnis noch vor der Pause aus. Nur drei Minuten nach einem Pfostenschuss von Maximilian Beier erhöhte Mario Pasalic auf 3:0 (57.). Karim Adeyemi (75.) brachte die Dortmunder wieder zurück. Lazar Samardzic erzielte aber in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für Bergamo durch einen nach Videobeweis verhängten Foulelfmeter (90.+8). Ramy Bensebaini, der den Elfmeter mit einem zu hohen Fuß verschuldete, flog mit Gelb-Rot vom Platz.

Der BVB trat in Bergamo ohne die Unterstützung seiner organisierten Fanszene an. Das Bündnis "Südtribüne Dortmund" begründete das Fernbleiben mit polizeilichen Maßnahmen gegen Fans aus der Ultra-Szene und sprach von Repressalien, die "in fast 16 Jahren ununterbrochener Europapokal-Präsenz ein Novum für uns darstellen".

